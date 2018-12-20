Ижевск, 21 декабря, 2018, 01:13 — ИА Регнум. Средняя закупочная цена на молоко в Удмуртии в течение 2018 года увеличилась на 2,5 рубля. Об этом заявил министр сельского хозяйства республики Ольга Абрамова. Объем производства молока составил 780−790 тыс. тонн.

Chris Pelliccione Молоко

«Средняя закупочная цена на молоко без НДС находится в пределах 23,5 рублей за 1 кг. В начале 2018 года оно стоило 21 рубль, а летом цена упала до 18,5 рублей», — цитирует министра «Коммерсантъ».

Ведомство ожидает, что к концу декабря молоко подорожает до 24 рублей за кг, таким образом средняя годовая цена молока составит 21 рубль за кг.

«Мы рассчитываем, что средняя закупочная цена молока в 2019 году сохранится на уровне 23−24 рублей», — надеется Абрамова. Она уточнила, что в следующем году стоимость молока будет меняться в зависимости от внутреннего потребления и возможностей экспорта.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, молочная отрасль республики в 2018 году испытывает проблемы со сбытом продукции. С начала 2018 года цена доходила до критически низкого уровня в 18,5 рублей за кг, Абрамова ранее называла такую цену на сырое молоко «дном».

В феврале власти Удмуртии приняли решение о выделении дополнительных средств поддержки молокопроизводителям в размере около 200 млн рублей.

В конце мая стало известно, что в республике разработали концепцию развития молочной отрасли до 2025 года, которая предполагает увеличение производства молока до 1 млн тонн в год.

В связи со снижением закупочных цен на сырое молоко удмуртские аграрии недополучили около 1 млрд рублей прибыли, также нереализованными остались некоторые инвестиционные проекты в АПК.