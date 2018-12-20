Киев, 21 декабря, 2018, 01:03 — ИА Регнум. Десантно-штурмовые войска перебрасывает Украина к побережью Азовского и Чёрного морей, заявил украинский президент Петр Порошенко, передает «Пятый канал».

Mil.gov.ua Украинские силовики

По словам Порошенко, идёт переброска «подразделения 95-й бригады». Целью переброски является «защита бассейна побережья Азовского и Чёрного морей».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 декабря глава представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов заявил, что ВСУ намерены вести активные боевые действия в Донбассе в ближайшее время.