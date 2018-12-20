Саранск, 21 декабря, 2018, 00:16 — ИА Регнум. В Ледовом дворце Саранска состоялась торжественная церемония открытия чемпионата России по фигурному катанию на коньках. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве спорта и физической культуры Мордовии.

Пресс-служба минспорта Мордовии Информационное табло чемпионата России

Пресс-служба минспорта Мордовии Выступление воспитанников ГБУ РМ «СШОР по фигурному катанию на коньках»

Церемония началась выступлением артистов Мордовской государственной филармонии, а также воспитанников республиканской «Спортивной школы олимпийского резерва по фигурному катанию на коньках».

«Для нас большая честь уже в третий раз принимать у себя столь престижные соревнования», — обратился к гостям мероприятия глава республики Владимир Волков.

По его словам, в регионе создана отличная спортивная инфраструктура. Кроме Ледового дворца, функционируют девять крытых ледовых арен. В ближайшее время появится еще одна современная площадка на 8 тыс. зрительских мест в Универсальном зале в столице республики.

Пресс-служба минспорта Мордовии Татьяна Тарасова, Владимир Волков, Александр Горшков (слева направо)

«Мы будем рады снова видеть всех вас в Саранске», — заключил глава Мордовии.

На церемонии присутствовала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

«Мы приехали в Саранск в качестве гостей, но чувствуем себя здесь как дома», — сказал она.

Пресс-служба минспорта Мордовии Татьяна Тарасова

Чемпионат России объявил открытым президент Федерации фигурного катания на коньках России, олимпийский чемпион Александр Горшков.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, чемпионат России по фигурному катанию на коньках пройдет в Саранске с 20 по 23 декабря. Соревнования станут отборочным этапом для спортсменов на чемпионаты Европы и мира.

Пресс-служба минспорта Мордовии Алексей Ягудин

В соревнованиях примут участие сильнейшие фигуристы страны. В частности, олимпийская чемпионка Алина Загитова, серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева, чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева, участница Олимпийских игр Мария Сотскова; серебряные призеры Олимпийских игр в командных соревнованиях спортивные пары Евгения Тарасова — Владимир Морозов, а также Наталья Забияко — Александр Энберт; танцевальные дуэты Виктория Синицина — Никита Кацалапов, двукратные бронзовые призеры чемпионатов Европы Александра Степанова — Иван Букин, участники Олимпийских игр Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро, а также опытные Софья Евдокимова — Егор Базин; призер Олимпийских игр и чемпионатов мира и Европы в мужском одиночном катании Михаил Коляда, призеры чемпионатов мира среди юниоров и чемпионатов страны Дмитрий Алиев и Александр Самарин.

За неделю до старта чемпионата все билеты были распроданы.

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