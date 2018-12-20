Калининград, 20 декабря, 2018, 22:56 — ИА Регнум. В Калининграде завершил работу XIV фестиваль кино стран Евросоюза. В последний день, 20 декабря, был показан фильм польского режиссера Павла Павликовского «Холодная война». Как и ожидалось, именно картина, уже завоевавшая 13 наград на различных международных фестиваля, в том числе и за режиссуру в Каннах, стала победителем зрительского голосования и в Калининграде. Это драматическая история любви музыканта и танцовщицы в трудных реалиях послевоенного социалистического лагеря.

Иван Шилов ИА REGNUM Кинотеатр

В рамках фестиваля были представлены и другие заметные кинематографические работы, например, картина датского мэтра Ларса фон Триера «Дом, который построил Джек», нео-вестерн «Братья Систерс», английский документальный фэшн-эпик «Маккуин».

За дни смотра любители кино Калининграда смогли увидеть более 30 лент режиссеров Бельгии, Болгарии, Великобритании, Германии, Дании, Испании, Италии, Литвы, Нидерландов, Польши, Португалии и других стран. По традиции большинство показанных картин уже были участниками международных фестивалей, многие из них стали призерами.