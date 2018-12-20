Москва, 20 декабря, 2018, 21:54 — ИА Регнум. МВД России разработало проект поправок к федеральному закону «О полиции», которые предусматривают расширение перечня оснований для личного досмотра граждан. Об этом сообщает 20 декабря пресс-служба ведомства.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Открытая дверь

«Для пресечения хищений чужого имущества предлагается предоставить полиции право осуществлять досмотр граждан, в том числе при наличии оснований полагать, что они скрывают при себе предметы кражи», — говорится в сообщении.

Подготовленный МВД законопроект предусматривает и ряд других нововведений. В частности, сотрудников полиции предлагается наделить правом проникновения в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания лиц, застигнутых на месте преступления или скрывающихся с места его совершения.

Также стражи порядка смогут осуществлять вскрытие транспортных средств в целях спасения граждан, жизни и здоровью которых угрожает опасность — например, в машине без присмотра оставлен младенец.

Кроме этого, законопроектом предлагается наделить сотрудников полиции правом осуществлять в границах отдельных территорий и на важных объектах осмотр граждан и их вещей, транспортных средств для предупреждения провоза предметов, свободный оборот которых запрещён или ограничен.

В МВД полагают, что принятие указанных поправок «позволит качественно повысить правовой потенциал деятельности полиции по защите граждан от противоправных посягательств».