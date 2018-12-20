Лондон, 20 декабря, 2018, 21:48 — ИА Регнум. Британия и Польша на консультациях в Лондоне приняли решение летом 2019 года еще шире консультироваться по вопросам борьбы с «враждебными действиями» России, сообщает 20 декабря РИА Новости со ссылкой на заявление британского МИД по итогам встреч с польской стороной.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Русские идут

В частности, Лондон и Варшава констатировали совпадение своих желаний более эффективно использовать НАТО для противодействия России и договорились снова поговорить на тему кибербезопасности и «российской угрозы».

По мнению главы МИД Британии Джереми Ханта, эти меры позволят обеспечить «большую защищенность стран «Восточного партнерства» от враждебных действий других государств».

Как сообщало ИА REGNUM, правительства Польши и Британии проявляют трогательное единодушие в стремлении обострить и испортить свои отношения с Россией.