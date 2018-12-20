Кострома, 20 декабря, 2018, 21:37 — ИА Регнум. В текущем году численность жителей Костромской области снизилась на 5 тысяч человек, сообщает ГТРК «Кострома» со ссылкой на данные Костромастата. На данный момент в регионе проживает 638,5 тысячи костромичей.

skimpton007 Новорожденный

Снижение количества местных жителей объясняют миграцией и естественной убылью. Основной причиной смертности населения (половина всех случаев) остаются болезни системы кровообращения.

Рождаемость в регионе снизилась на 10% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. За десять месяцев 2018 года в области родилось чуть более 5 тысяч детей.

«Да, к сожалению, численность женщин детородного возраста 18−21 года очень низка, имеет провал. Но давайте посмотрим немножко вперед: через каких-то 2−3 года ситуация будет меняться в положительную сторону, то есть на сегодня девочек, а завтра женщин будет становиться больше, и, если внимание к вопросам демографии останется — а я надеюсь, что останется достаточно серьезным, то мы можем вполне рассчитывать на то, что ситуация будет улучшаться с численностью населения», — отмечает руководитель Костромастата Ирина Половникова.

С января по октябрь текущего года из региона уехало почти 2 тысячи человек, это на треть больше, чем за аналогичный период 2017 года. Самая высокая миграционная убыль зарегистрирована в Поназыревском, Мантуровском, Шарьинском районах.

Костромичи уезжают работать в основном в Москву, Санкт-Петербург, Ярославль, Иваново. 180 человек уехало за границу, из них большая часть отправилась в Европу.

ИА REGNUM напоминает, что смертность в Костромской области превышает рождаемость более десяти лет. По данным областного ЗАГС, в 2007 году разница между этими показателями составляла 4869 человек, или 39%. В последующие годы смертность по области постепенно снижалась, рождаемость — росла. В 2014 году разница составила 2045 человек, или 19,6%. Это был лучший показатель за последние десять лет.

С 2015 года рождаемость в Костромской области начала сокращаться, по результатам 2016 года область по числу рожденных вернулась к уровню 2008 года.