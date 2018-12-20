Душанбе, 20 декабря, 2018, 21:28 — ИА Регнум. Навыки уничтожения высокоманевренного условного противника из вооружения танка Т-72 отработали на полигоне Ляур танкисты душанбинского мотострелкового полка 201-й российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане. Об этом сегодня, 20 декабря, сообщает пресс-центр Центрального военного округа министерства обороны России.

Минобороны России Тренировки танкистов российской военной базы в Таджикистане на полигоне Ляур

Для занятий танкистов были установлены мишени, имитирующие безоткатные орудия, расчеты противотанковых гранатомётов на автомобилях повышенной проходимости и другие огневые средства условного противника на расстоянии порядка 2 тысяч метров от боевых машин. На выполнение задания экипажу дается три штатных артиллерийских выстрела и 35 патронов к пулемету ПКТ.

«Также в ходе занятий по огневой подготовке танкисты выполняют нормативы по загрузке боеприпасов, переводу танка из походного положения в боевое, разведке и обнаружению целей, сборке и разборке штатного пулемета и др», говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 201-я база — крупнейшее воинское соединение России за ее пределами. База дислоцируется в городах Душанбе, Курган-Тюбе и Куляб. Договор от 2012 года предусматривает нахождение базы на территории Таджикистана до 2042 года.