Москва, 20 декабря, 2018, 23:40 — ИА Регнум. В Москве прошла Большая ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина. В 2018 году глава государства отвечал на вопросы 3 часа 44 минуты. Журналисты смогли получить ответы на 68 вопросов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Большая ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина

Дарья Антонова ИА REGNUM Большая ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина

Вопросы здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства, внешней политики, экономический блок и проблемы обманутых дольщиков — в своих ответах глава государства осветил широкий круг тем. Отвечая журналистам, Владимир Путин традиционно шутил. Также не обошлось без вопросов о личной жизни президента.

Дарья Антонова ИА REGNUM Большая ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина

На пресс-конференции собрались журналисты из разных регионов России, а также ряда стран Европы, Латинской Америки и США. Зарубежных журналистов в основном интересовали темы, связанные с урегулированием ситуации в Сирии, Афганистане, на Украине, а также дальнейшее развитие отношений между Россией и США. Отечественные СМИ в основном затрагивали внутрироссийские вопросы: строительства объектов образования, здравоохранения, научных разработок, поддержки предпринимательства в регионах и раздельной переработки отходов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Большая ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина

Дарья Антонова ИА REGNUM Большая ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению экспертов, пресс-конференция Владимира Путина 2018 года по накалу и интересу превзошла предыдущую.

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