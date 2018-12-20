Анкара, 20 декабря, 2018, 20:34 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 20 декабря подписал указ о смене послов 25 странах, в том числе в России, сообщает официальное издании Resmi Gazete.

Pixabay.com Флаг Турции

Новым главой турецкой дипмиссии в России назначен Мехмет Самсар, который до настоящего времени руководил департаментом по консульским вопросам МИД Турции. Он сменил на посту нынешнего посла Турции в Москве Хусейина Лапиза Дириоза.

Кроме этого, Эрдоган назначил новым послом на Украине замруководителя департамента МИД Турции по Восточной Европе Ахмета Гюльдере, послом в Узбекистане — замдиректора Агентства по сотрудничеству и координации при правительстве Турции Мехмета Сурэй Эра.

Также президент Турции сменил послов в Австралии, Австрии, Бразилии, Испании, Португалии, Румынии и других странах.