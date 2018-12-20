Москва, 20 декабря, 2018, 20:21 — ИА Регнум. Продюсер Александр Роднянский, известный зрителям по своей работе над фильмом режиссёра Андрея Звягинцева «Левиафан», намерен снять сериал про порноактрису. Об этом 20 декабря сообщили «Ведомости».

Александр Вепрёв Александр Роднянский

В качестве режиссёра будущего шоу выступит режиссёр Корнель Мундруцо (Венгрия). Он же напишет сценарий вместе с Ката Вебер. В основу сериала лягут интервью, которое журналисты брали у порноактрис в Будапеште, Нью-Йорке и на Ибице. Шоу получит название Everybody’s Woman, отмечается, что снимать его будут на английском языке.

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Напомним, Александр Роднянский также выступил в качестве продюсера при создании таких кинопроектов, как «Нелюбовь», «Дуэлянт» и «Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать». В 2016 году он стал членом Академии кинематографических искусств и наук США.