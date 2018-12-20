* ИГ — запрещённая в России организация

Вашингтон, 20 декабря, 2018, 20:18 — ИА Регнум. США прекращают нанесение авиаударов по целям террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Сирийской Арабской Республики. Об этом сегодня, 20 декабря, сообщает Reuters.

Military_Material Пилот ВВС США

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп объявил, что американцы победили «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии и в связи с этим выводят свои войска из этой страны.

Позднее в Белом доме пояснили, что заявление Трампа вовсе не означает, что так называемая антитеррористическая коалиция под руководством США прекратит свое существование.

Однако Reuters, со ссылкой на официальные источники, утверждает, что авиаудары ВВС США по целям террористов в Сирии будут прекращены. Уточняется, что все сотрудники американского Государственного департамента будут эвакуированы из Сирии в 24 часа, а вооруженные силы выведут за 60−100 дней.