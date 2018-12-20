Вашингтон, 20 декабря, 2018, 20:07 — ИА Регнум. В США два гражданина Китая обвиняются в хакерских атаках на аэрокосмическое агентство НАСА, министерство энергетики и военно-морской флот, сообщает 20 декабря министерство юстиции Соединенных Штатов.

Colin Хакер

Хакерские атаки, утверждают в Вашингтоне, обвиняемые, являющиеся членами группы Apt10, производили по заданию правительства и спецслужб Китая, в частности министерства внутренней безопасности КНР.

Целью атак было хищение информации компаний и ведомств не только в США, но и в Британии, Бразилии, Германии, Канаде, Франции, Финляндии, Индии, Японии, Швеции, Швейцарии, ОАЭ.

По словам прокурора южного округа Нью-Йорка Джефа Бермана, атаке китайских хакеров подверглись в том числе «лаборатории НАСА, министерство энергетики и ВМС США». В частности, кибервзломщики смогли заполучить личные данные более 100 тыс. военнослужащих и гражданских сотрудников ВМС.