Ейск, Краснодарский край, 20 декабря, 2018, 19:42 — ИА Регнум. На аэродроме в Ейске истребитель МиГ-29 при взлёте сбросил дополнительные подвесные топливные баки. Об этом сообщили 20 декабря в пресс-службе Южного военного округа.

Sunburn1979 Истребитель МиГ-29

Инцидент произошёл сегодня утром на аэродроме Центра боевого применения и переучивания лётного состава морской авиации ВМФ. В момент взлёта истребителя произошла утеря подвесных баков, которые используются для увеличения дальности полёта.

Уточняется, что баки упали на территории автошколы ДОСААФ, в результате инцидента никто не пострадал.

По факту ЧП в настоящее время проводится разбирательство, выясняются причины и обстоятельства произошедшего.