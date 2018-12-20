Тула, 20 декабря, 2018, 19:26 — ИА Регнум. Тульская область активно включилась в реализацию национальных проектов, которые нацелены на серьезные структурные изменения в стратегически важных отраслях. Так прокомментировал губернатор Тульской области Алексей Дюмин тезисы пресс-конференции Владимира Путина, состоявшейся 20 декабря, сообщило управление пресс-службы правительства Тульской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Дюмин

«Президент подтвердил верность намеченному экономическому и политическому курсу. Сегодня и внешние вызовы, и внутренние задачи требуют от нас прорыва. И, конечно, многое здесь зависит от регионов. Тульская область активно включилась в работу по реализации нацпроектов, которые нацелены на серьезные структурные изменения в стратегически важных отраслях — от здравоохранения и образования до развития экспорта и цифровой экономики», — заявил Алексей Дюмин.

«Президент подчеркивает, что, решая глобальные задачи, важно не забывать о социально значимых вопросах. Многие инициативы Тульская область апробирует в числе первых. Поэтому для нас это особенно актуально — внедряя новые инициативы, решать насущные проблемы людей», — добавил губернатор.

Дюмин подчеркнул: вся работа должна проводиться вместе с гражданами. В регионе приветствуют развитие волонтерского, добровольческого движения. Что касается взросления госаппарата — а этот тезис также прозвучал на пресс-конференции, то в регионе уделяется внимание повышению уровня компетентности и ответственности сотрудников органов власти, а также — появлению новых профессиональных кадров, которые будут готовы и способны решать задачи, стоящие перед страной.

Как сообщало ИА REGNUM, большая итоговая пресс-конференция Владимира Путина состоялась 20 января. Она стала 14 по счету и длилась почти четыре часа. Свои вопросы успели задать журналисты зарубежных и ведущих федеральных СМИ и журналисты из российских регионов.