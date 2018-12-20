Москва, 20 декабря, 2018, 19:19 — ИА Регнум. Курсы евро и доллара по отношению к рублю растут на торгах 20 декабря и преодолели отметки в 78 и 68 рублей соответственно, свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар-рубль-евро

На текущий момент, евро подорожал на 1,22 рубля и достиг 78,03 рубля. Доллар вырос на 91 копейку — до 68,37 рубля.

В последний раз курс евро находился на такой отметке 24 сентября, курс доллара — 14 ноября.

Читайте также:

Рубль подешевел на ожиданиях решения ФРС США

Факторы в пользу рубля есть — эксперт