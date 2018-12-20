Курс евро превысил 78 рублей, курс доллара — 68 рублей
Москва, 20 декабря, 2018, 19:19 — ИА Регнум. Курсы евро и доллара по отношению к рублю растут на торгах 20 декабря и преодолели отметки в 78 и 68 рублей соответственно, свидетельствуют данные Московской биржи.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Доллар-рубль-евро
На текущий момент, евро подорожал на 1,22 рубля и достиг 78,03 рубля. Доллар вырос на 91 копейку — до 68,37 рубля.
В последний раз курс евро находился на такой отметке 24 сентября, курс доллара — 14 ноября.
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