Анкара, 20 декабря, 2018, 19:32 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил против антииранских санкций США после переговоров с президентом Ирана Хасаном Рухани, 20 декабря передает агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

«США ставят под угрозу безопасность и стабильность региона, и мы не поддерживаем (их санкции). Мы продолжим поддерживать братский иранский народ», — заявил Эрдоган на пресс-конференции после переговоров.

Эрдоган также заявил, что Турция намерена увеличить объем двусторонней торговли с Ираном до $30 млрд с нынешних $11 млрд.

Читайте также: В Анкаре началась встреча президентов Турции и Ирана