Москва, 20 декабря, 2018, 19:08 — ИА Регнум. В Москве ожидается потепление в предстоящие выходные дни 22−23 декабря. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Зима в Москве

По прогнозу синоптиков, в субботу, 22 декабря, в столице ожидается снег, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха в ночные часы в Москве составит −9… −7 градусов, по области ожидается −12… −7 Днём столбики термометров в городе поднимутся до −4… −2, а по области до — 7. .-2 градусов.

В воскресенье, 23 декабря, снежная погода сохранится. При этом возможна метель со скоростью ветра до 12−17 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток составит −4… −2 градусов в Москве, −7… −2 градусов — в Подмосковье.

Согласно прогнозу, потепление в столичном регионе будет кратковременным, и уже с начала следующей недели температура вновь пойдёт на понижение.