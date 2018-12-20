Махачкала, 20 декабря, 2018, 19:09 — ИА Регнум. Не все жители России готовы к системе раздельного сбора мусора. И даже при создании всей необходимой инфраструктуры и наличия нужного количества заводов по его переработке проблема останется не решённой ещё долгие годы. Такой прогноз даёт член общественной организации «Экологи Дагестана» Гульнара Омарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

Активистка согласна с президентом России Владимиром Путиным, который на пресс-конференции 20 декабря заявил, что «мусорная» проблема в стране копилась десятилетиями.

«Как сказал Владимир Владимирович, мы привыкли сбрасывать свой мусор в ямы. Нужно поменять отношение людей к этому. Нужно призывать, убеждать, возможно, наказывать. И на это, я думаю, уйдут годы, — высказала свою точку зрения собеседница. — Я не была во всех регионах России, но, живя в Дагестане, могу сказать, что здесь многие ещё не приучили себя доносить свой мусор до обычного контейнера. О каком раздельном сборе может идти речь? Мы не созрели для этого».

Напомним, отвечая на вопрос журналиста из Челябинской области об отсутствии в России условий для раздельного сбора мусора, Владимир Путин сказал, что в стране нужно выстроить целую индустрию переработки отходов. Для того, по словам политика, необходимо ликвидировать несанкционированные свалки и построить мусороперерабатывающие предприятия — минимум 200.