Киев, 20 декабря, 2018, 18:38 — ИА Регнум.

Турчинов (фрагмент)

Секретарю Совета национальной безопасности и обороны Александру Турчинову нужно сесть в первый корабль Военно-морских сил Украины для перехода через Керченский пролив. Об этом 19 декабря в кулуарах Верховной Рады заявил депутат, сопредседатель парламентской группы «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко.

«Желательно, чтобы Турчинов сел в первый корабль и сам поплыл туда, а не толкали людей на действия, которые потом могут привести к тому, что они могут оказаться в плену. Сегодня главная задача — достать людей из плена, достать наших моряков и обеспечить их возвращение домой. А если он сядет в первый корабль и поплывет, мы будем это приветствовать», — сказал Бойко.

Он призвал Киев начать прямые переговоры с Москвой, чтобы снять напряжение в Азово-Черноморском регионе.

«Мы считаем, что в Азовском море нужно провести деэскалацию за счет прямых переговоров между Украиной и Российской Федерацией. Очень хорошо, что канцлер Германии сказала, что будет посредником в этом процессе. Это нужно решать», — добавил Бойко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко заявил, что «Россия в очередной раз захватит украинские корабли ВМС при попытке пройти через Керченский пролив».

«Ну, направим мы ещё одну группу кораблей, ну ещё раз её захватят. Если даже при этом на борту кораблей будут наблюдатели ОБСЕ, учитывая силу россиян в этой акватории, они найдут возможность более цивилизованно остановить нашу группу кораблей. Но реализовывать в нынешней ситуации и ставить под угрозу жизни украинских военнослужащих нецелесообразно. Если это будет реализовано до выборов, это будет воспринято не только Россией, но и нашими партнерами как ничем не оправданная провокация», — добавил Грищенко.

Напомним, 19 декабря секретарь СНБО Турчинов заявил, что Украина совершит передислокацию боевых кораблей из Черного в Азовское море. По его словам, Киев пригласил международных партнеров принять участие в проходе из украинских портов в Черном море в украинские порты в Азовском море.