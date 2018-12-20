Лондон, 20 декабря, 2018, 18:36 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть сократились более чем на 4% до минимальных значений за год, 20 декабря передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Нефть марки Brent упала на $2,60 (4,5%) до $54,64 за баррель — самого низкого уровня с сентября 2017 года. В настоящий момент стоимость марки скорректировалась до $55,54 за баррель.

Нефть марки WTI упала на $2,35 (4,9%), до $45,82 за баррель, хотя к настоящему моменту вернулась к отметке в $46,45 за баррель.

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