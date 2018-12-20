Киев, 20 декабря, 2018, 18:26 — ИА Регнум.

Вадим Чуприна Юрий Бойко

Законопроект №5309 о переименовании канонической Украинской православной церкви в Украинскую метрополию Русской православной церкви принят с нарушением регламента.

Об этом 20 декабря в кулуарах Верховной рады заявил депутат, сопредседатель парламентской группы «Оппозиционная платформа — За жизнь»Юрий Бойко, комментируя свое участие в драке в зале парламента.

«Драка произошла потому, что было кнопкодавство (депутаты голосовали по карточкам своих коллег из фракции), было нарушение регламента. Была позорная ситуация, когда сегодняшнее руководство парламента использовало все рычаги, чтобы создать нервозную и агрессивную обстановку в парламенте. Нечем хвалится, парламент имеет доверие у людей в 3%… Вместо того чтобы обеспечить достойную жизнь людям, выдумывают церковные, языковые и другие законы. Создают агрессию в парламенте», — считает Бойко.

По его словам, согласно принятому закону, на Украине епископов церквей будут назначать по согласованию с центральными органами исполнительной власти (правительством).

«Законопроект — уникальный. Там есть фразы, которых не было даже в Советском Союзе, когда был КГБ, чтобы епископов назначали по согласованию с центральными органами исполнительной власти… Я никогда не поверю, что владыка Онуфрий управляется кем-то из-за границы. Он — абсолютно божий человек и патриот Украины… Все что хотят повесить на каноническую церковь — это все брехня, это неправда… Это политический заказ со стороны действующего президента, чтобы поднять падающий рейтинг», — сказал Бойко.

По его словам, депутатская группа «Оппозиционная платформа — За жизнь» оспорит в судах переименование УПЦ.

«Сегодня произошла позорная вещь, потому что, когда парламент вмешивается в церковные дела, это всегда плохо для государства. По итогам сегодняшнего решения парламента мы будем обращаться в разные суды. Сейчас мы сформулируем юридическую позицию. Не может парламент говорить, что эта церковь хорошая, а эта — плохая. Самое главное — нельзя открывать дорогу рейдерству, что самое плохое. Мы будем стоять на защите конституционными способами, чтобы люди ходили в ту церковь, в какую они хотят ходить, чтобы их не заставляла власть», — подытожил Бойко.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря парламент Украины принял в целом законопроект №5309 о переименовании канонической Украинской православной церкви в Украинскую метрополию Русской православной церкви.

За законопроект «О внесении изменений в закон Украины «О свободе совести и религиозных организаций» по поводу названия религиозных организаций (объединений), которые входят в структуру (являются частью) религиозной организации (объединения), руководящий центр (управления) которой находится за пределами Украины в государстве, которое законом признано осуществившим военную агрессию против Украины и/или временно оккупировало часть территории Украины», проголосовали 240 депутатов.

В документа отмечается, что религиозная организация «обязана в своем полном названии, указанном в ее уставе (положении), отображать принадлежность к религиозной организации (объединению) за пределами Украины, в которую она входит (частью которой она является), путем обязательного воспроизведения в своем названии полного уставного названия такой религиозной организации (объединения) с возможным добавлением слов «в Украине» и/или обозначения своего места в структуре иностранной религиозной организации».

После этого в Раде произошла драка. Депутат от парламентской группы «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич сорвал с трибуны Рады плакат в поддержку украинских заключенных в России.

Депутат от фракции «Народный фронт» Юрий Береза попытался отнять плакат. В результате депутат от парламентской группы «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко пропустил прямой удар с правой от Березы. Также пострадал Шуфрич.