Бишкек, 20 декабря, 2018, 18:24 — ИА Регнум. «Мы сделали некоторые упущения при вступлении во Всемирную торговую организацию. Первое — ставки на импорт товаров. У нас они составляют 20%, тогда как Швейцария сделала 300%, Эстония — 69%. Этим они защитили свой рынок, у нас этого не наблюдается», — заявил бывший министр экономики Арзыбек Кожошев в ходе заседания круглого стола «20-летие Киргизии в ВТО».

Vmenkov Дордой — рынок в Киргизии

Экс-чиновник напомнил, что республика стала участником всемирной торговой организации в очень короткий срок, что преподносилось киргизстанскими властями как одно из главных достижений.

Но, по словам Кожошева, спешка не позволила нормально обговорить условия защиты киргизстанских сельхозпроизводителей от чрезмерного импорта сельскохозяйственной продукции из-за рубежа.

«ВТО дает право дотировать аграрный сектор. Для развитых стран — 5%, для развивающихся стран — до 10%. У нас сейчас дотируется 1,5% — 2%, это немного. При переходе мы упустили эту возможность. Мы могли взять больше дотаций. Мы упустили множество возможностей и сделали много уступок, но это не умаляет труд людей, которые занимались вступлением», — подчеркнул он.

Подводя итог своего выступления, экс-министр отметил, что хотя у Киргизии больше нет возможности поменять условия своего членства в ВТО, но власти республики всё еще могут вести переговоры со странами, которые пока еще не вступили в эту международную организацию.

«В этом плане для нас очень важен Узбекистан. Он был наблюдателем в ВТО, не принимал попыток вступления, но продолжал модернизироваться. И сейчас, не являясь членом ВТО, Узбекистан уже соответствует его требованиям. Вы знаете, что для вступления в ВТО все члены должны проголосовать «за», поэтому мы должны отстоять все свои планы», — резюмировал Арзыбек Кожошев.

ИА REGNUM напоминает, что Киргизия в декабре 1998 года была принята во Всемирную торговую организацию. Таким образом, республика стала первой из стран бывшего СССР, получившей статус члена ВТО.

Отметим, что Всемирная торговая организация неоднократно демонстрировала низкую эффективность своей работы. Одним из примеров тому является неоднократное безнаказанное нарушение американскими властями правил ВТО.

Так 23 августа 2018 руководство США ввело пошлины в размере 25% на ввозимые из Китая товары. В список попали 279 наименований китайской продукции общей стоимостью $16 млрд. В тот же день Китай подал иск в ВТО, но никаких санкций в отношении нарушителя международных соглашений Организация так и не приняла.