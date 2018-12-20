Киев, 20 декабря, 2018, 18:34 — ИА Регнум. Правительство Украины приказало «Украинским железным дорогам» обслуживать исключительно металлургический холдинг олигарха Рината Ахметова «Метинвест», говорится в письме Криворожского железорудного комбината (КЖРК) к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману и главе УЖД Евгению Кравцову, сообщает 20 декабря УНИАН.

Ахметов Ринат

Как указывается в письме, КЖРК в декабре получил вместо 1,484 тыс. вагонов для перевозок всего 243 вагона, тогда как за тот же период «Метинвест» получил почти 10 тыс. вагонов от УЖД. В КЖРК подчеркнули, что своими действиями правительство и УЖД уничтожает крупнейшее предприятие на Украине по добыче руды подземным способом.

Напомним, к УЖД уже высказывали претензии Европейская бизнес-ассоциация, концерн «Укрметаллургпром» и Украинская ассоциация производителей ферросплавов. Они требуют не повышать цены на перевозку грузов по железной дороге, потому что это серьезно подорвет экономические показатели украинских промышленных предприятий.