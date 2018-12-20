Банк Англии выразил беспокойство в связи с ситуацией по Brexit
Лондон, 20 декабря, 2018, 18:33 — ИА Регнум. Банк Англии выразил беспокойство в связи с ухудшением ситуации по Brexit, 20 декабря передает агентство Assocated Press.
Клод Моне. Темза ниже Вестминстера. 1871
Согласно заявлению банка, отказ от предварительного соглашения с Брюсселем «добавил неопределенности» и может иметь негативные последствия.
Тем не менее, Банк Англии пока не повышает базовую процентную ставку для Великобритании — согласно решению совета, она останется на уровне 0,75%.
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