Москва, 21 декабря, 2018, 11:49 — ИА Регнум. Задача нового движения партии — клуба друзей «Партии дела» — донести до миллионов людей позитивную и понятную обществу программу развития. Для этого необходимо полностью поменять экономическую политику.

Партия дела В Москве состоялась первая встреча клуба друзей Партии дела

Встреча прошла 17 декабря под руководством известного промышленника и общественного деятеля Константина Бабкина. В заседании приняли участие политолог Юрий Болдырев, депутат Государственной думы РФ Николай Коломейцев, публицист Анатолий Вассерман, секретарь федерального совета «Партии дела» Алексей Лапушкин, писатель Максим Калашников, генеральный директор компании Ralf Ringer Андрей Бережной, известный предприниматель Олег Сирота, генеральный директор Института проблем энергетики Булат Нигматулин, директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий, президент «Союзлегпрома» Андрей Разбродин, президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский, члены ВПП «Партии дела», других политических партий, общественные деятели, руководители предприятий, а также все, кто прикладывает усилия для смены действующего экономического курса и реализации разумной экономической политики.

На открытии мероприятия Константин Бабкин подвел итоги работы партии, обозначил задачи на ближайший период, а также представил новый лозунг, с которым партия войдёт в 2019 год: «Россия прекрасна! Все получится! Знаем, как!».

Как сообщил её лидер, «Партия дела» исходит из того, что в России есть всё для экономического роста, она намерена расширить работу в регионах и «более содержательно продвигать свои идеи». На ближайшее время партийные мероприятия запланированы во Владимирской области, Чите, Крыму и Владивостоке.

«Нам внушают, что России не положено развиваться более высокими темпами, чем 2% в год. Поэтому нам повышают налоги, выводят из страны деньги под теми или иными предлогами, повышают кредитные ставки, повышают цены на топливо, и так далее. Повышают пенсионный возраст. Делают все, чтобы развития в стране не было, чтобы в России народ жил бедно», — Константин Бабкин уверен, что при реализации правильной экономической политики условия жизни в России могут быть изменены кардинальным образом в лучшую сторону.

«Мы с вами все — разные. Но это не мешает нам всем хотеть лучшего для нашей страны, чтобы она действительно была прекрасна и успешна. Может быть, мы где-то отличаемся даже в политических взглядах, еще в чем-то. Но самое главное, что мы — единомышленники. И мы неоднократно это подтвердили, участвуя вместе на различных площадках. Главная площадка — это Московский экономический форум. Вы все были участниками, поэтому позвольте вас всех считать единомышленниками», — резюмировал Алексей Лапушкин.

В ходе встречи участники обсудили совместные действия по реализации тезисов, которые озвучил Константин Анатольевич в своем выступлении. Участники смогли высказать свои замечания и предложения, касающиеся развития движения.

Юрий Болдырев в своём выступлении с сожалением отметил решение не проводить в 2019 году Московский экономический форум. По его словам, сила форума заключалась в том, чтобы объединять людей, в том числе — с разными политическими взглядами, однако, уверенными в необходимости изменений экономической политики правительства. За партийной политической работой должны стоять масштабные проекты подобные МЭФ, уверен известный политолог.

Леонид Ивашов отметил, что партии, помимо вопросов макроэкономики и избирательных кампаний, необходимо сосредоточиться на производителях. По его мнению, именно производство должно быть главным направлением деятельности движения.

Борис Кагарлицкий говорил о неизбежности предстоящей волны экономического кризиса. При этом, по его словам, даже если не будет хуже, чем сейчас, — «это уже катастрофа».

«Мы имеем такую стабильную деградацию с разовыми всплесками политических, или экономических, или социальных неприятностей, которые происходят. Причем, заметим, что они потом уходят как будто бы в никуда», — директор Института глобализации и социальных движений прогнозирует кардинальные изменения общественных настроений и их последствия вплоть до экстремальных.

По мнению эксперта, на сегодняшний день существует объективная необходимость восстановления производства, восстановления промышленности и реиндустриализации России. Без достаточно радикальных социально-экономических преобразований, в том числе без радикальных мер в интересах не только производства, но и трудящихся, в том числе для создания того же самого внутреннего рынка, нам не обойтись, сказал Кагарлицкий.

В связи с этим то самое сотрудничество конструктивных сил будет выражаться, на его взгляд, в форме решения экстремальных вопросов.

«Если нам что-то достанется как политическим активистам, то, уж я вас уверяю, это будут руины. И не надо надеяться, что конструктивно в хороших условиях что-то можно будет делать», — заявил активист.

Несмотря на пессимистичные заявления политологов и экономистов, в Партии дела уверены, что при создании правильных условий для несырьевого производства можно «вытянуть все проблемы», а изменив денежно-кредитную, налоговую политику и направив усилия на поддержку отечественного производства, — обеспечить «исторический этап бурного экономического развития страны и решения проблем общества».

«Либо деградация и отставание, либо мы стремимся к звёздам и развитию. Мы должны быть активны, за нас это никто не сделает!», — в заключение Константин Бабкин сказал о том, что партии необходима поддержка людей и предстоит ещё много работы, т. к., несмотря на позитивные предложения развития, работа партии встречает противодействие, особенно в ходе выборных кампаний. Он призвал участников встречи участвовать в информационной работе по распространению идеи развития общества через реализацию программы выгодного производства в России.