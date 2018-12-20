Москва, 20 декабря, 2018, 17:47 — ИА Регнум. Приняв решение о выводе американских войск из Сирии, президент США Дональд Трамп резко сменил курс Вашингтона на данном направлении внешней политики, считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

«До сих пор администрация США заявляла: военные США будут в Сирии столько, сколько необходимо. Трамп резко поменял курс: видно, счёл Сирию проигранной», — написал сенатор в своём микроблоге в Twitter.

Напомним, накануне Дональд Трамп заявил о победе Соединённых Штатов над террористической группировкой «Исламской государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии. В Белом доме сообщили, что США начинают вывод своих войск из арабской страны.

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