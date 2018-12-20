Киев, 20 декабря, 2018, 17:31 — ИА Регнум. Президент Украины, верховный главнокомандующий Петр Порошенко потеряет электоральные рейтинги, если Россия в очередной раз захватит украинские корабли, которые попытаются пройти через Керченский пролив. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил политтехнолог Дмитрий Раимов, комментируя подготовку очередного перехода украинских кораблей через Керченский пролив.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выступление Петра Порошенко

«Если мы придумываем себе причины, чтобы перенести выборы, я согласен, что будет глупо сейчас отправить корабли. А в итоге сказать: наших опять захватили. Рейтинг главнокомандующего упадет очень сильно», — сказал Раимов.

Кроме того, депутат от парламентской группы «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Мирошниченко призвал Порошенко взвесить риски начала серьезного военного противостояния с Россией.

«Очевидно, что такого рода действия наших военных не могут произойти без согласия верховного главнокомандующего. Мне не хотелось бы, чтобы политика и популизм брали верх, когда речь идет о судьбе нашей страны, о судьбе наших граждан, военных, когда речь идет о рисках очень серьезного военного противостояния. Есть аргументы в пользу того, чтобы это (переход кораблей — ред.) делать, пока приковано внимание мирового сообщества к проблеме Керченского пролива. Наверное, в этом есть своя логика. Завтра, когда внимание спадет, мы будем сталкиваться с проблемой прохождения наших военных кораблей, будет сложнее привлечь внимание к этой проблеме», — добавил Мирошниченко.

При этом он считает, что НАТО и ОБСЕ не захотят принимать участие в переходе украинских кораблей.

«В этом контексте может возникнуть более глобальный конфликт. В этом не заинтересованы страны НАТО», — сказал Мирошниченко.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что Украина совершит передислокацию боевых кораблей из Чёрного в Азовское море. По его словам, Киев пригласил международных партнеров принять участие в проходе.

Напомним, 19 декабря вморской порт «Одесса» вошел разведывательный корабль Великобритании HMS Echo. Это первый военный корабль НАТО, который вошел в Чёрное море после боевого столкновения украинского и российского флотов 25 ноября. Ожидается дальнейшее пополнение группировки кораблей НАТО в Чёрном море.