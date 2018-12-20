Калуга, 20 декабря, 2018, 17:29 — ИА Регнум. В Калужской области общественные экологические эксперты выступили с инициативой создания экологических классов. Об этом 20 декабря сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Admoblkaluga.ru Школьников познакомили с экологией города

По информации ведомства, в регионе имеется образцы создания профильных образовательных объединений в школах. Примером могут служить аграрные классы в Кудиновской средней школе Малоярославецкого района, где реализуется проект «На пути к выбору профессии: профориентация детей в процессе обучения и воспитания». Эксперты предложили тиражировать этот опыт и в рамках экологического просвещения юных калужан.

Как считает министр природных ресурсов и экологии области Варвара Антохина, в регионе есть предприятия, которые могли бы стать социальными партнерами проекта. Предполагается, что поддержку ему также окажут министерство образования и науки и высшие учебные заведения области.

«Такие классы должны стать не только профориентационными площадками, но и создать дополнительные условия для экологического воспитания», — подчеркнула Варвара Антохина.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области намерены возродить юннатское движение. Пправительство региона рассмотрит возможность создания биостанций для обучения школьников. Наиболее перспективными являются учебно-опытные базы Калужского госуниверситета имени К. Э. Циолковского у деревни Сивково и база «Отрада» в Козельском районе Национального парка «Угра». В стационарных лагерях по типу биостанции позволят круглогодично проводить экскурсии, приучать подростков к работе в лесу, проводить элементарные исследования и заниматься устройством туристических стоянок.