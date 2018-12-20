Киев, 20 декабря, 2018, 17:24 — ИА Регнум. «Россия резко нарастила группировку войск на границе с Украиной. Киев расценивает такие действия Кремля как создание предусловий для полномасштабного вторжения РФ». Об этом 20 декабря заявил президент Украины Петр Порошенко во время визита в г. Бахмут (Донетчина).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

«Сейчас мы расцениваем действия Российской Федерации по целенаправленному наращиванию вооруженных сил на нашей границе, как предусловие для полномасштабного вторжения РФ на нашу землю. По предложениям руководства ВСУ я немедленно утвердил режим и план мероприятий по внедрению и обеспечению правового режима военного положения в отдельных областях нашего государства. Им определены четкие задачи по подготовке к отпору российской агрессии. Регулярно получаю доклады как от руководства ВСУ, так и от секретаря СНБО, от руководителей силовых структур о ходе выполнения запланированных мероприятий и лично проверяю наиболее важные из них», — сказал Порошенко.

Он сообщил, что «с августа 2018 года Россия перебрасывает к украинской границе танки, бронированные машины, системы залпового огня и оперативно-тактические комплексы».

«Группировка в Азовском море, целью которой является оккупация Азовского моря и Керченского пролива, со стороны Российской Федерации значительно усилилась… С конца августа Россия усилила военные группировки вдоль всей границы с Украиной — от Беларуси до Крыма и побережья Черного и Азовского морей, и Приднестровья. Увеличивается количество российских войск, танков, бронированных машин, систем залпового огня, появились оперативно-тактические комплексы. В целом наземная группировка войск России вдоль государственной границы и на временно оккупированных территориях составляет больше 28 батально-тактических групп. Танков — более 1120, боевых бронированных машин — более 2600, 1230 артиллерийских систем, 442 комплекса систем залпового огня, шесть оперативно-тактических ракетных комплекса», — рассказал Порошенко.

Он также проинформировал, что за три недели действия режима военного положения «ВСУ нарастили военную мощь и усилии оборонный потенциал страны».

«По итогу трех недель мы уже сейчас можем подбить конкретные практические результаты. Конечно, не о всех из них я могу рассказать, но отмечу, что в направлении укрепления обороноспособности страны сделано много. В частности, усилена противовоздушная оборона. Мы нарастили воздушные силы на угрожающих направлениях, повысилась интенсивность подготовки органов управления и войск, особенно на территории областей, которые граничат с РФ… В короткие сроки бригады были доукомплектованы резервистами первой очереди», — подчеркнул Порошенко.

Как сообщалось, с 28 ноября на Украине вступил в силу закон о военном положении, правовой режим которого распространен на Азово-Керченскую акваторию, а также 10 областей Украины (Винницкую, Луганскую, Донецкую, Николаевскую, Херсонскую, Одесскую, Запорожскую, Сумскую, Харьковскую и Черниговскую). Большая часть норм правового режима военного положения будет введена в случае «сухопутной агрессии со стороны России».

В дополнении к указу о вводе военного положения описаны права граждан, которые ограничат в случае введения военного положения. В частности, документ предусматривает ограничение прав человека на неприкосновенность жилья (ст.30), личной жизни (ст.32), тайну телефонных разговоров (ст. 31), свободу передвижения (ст.33), свободу мысли и слова (ст.34), прав граждан избирать и быть избранными (ст. 38), прав на мирные собрания (ст. 39), прав распоряжаться своей собственностью (ст.41), прав на предпринимательскую деятельность (ст. 42), прав на свободный выбор деятельности (ст. 43) и прав на забастовку (ст. 44), а также прав на образование (ст. 53).