Москва, 20 декабря, 2018, 16:48 — ИА Регнум. Мужчина за рулём автомобиля сбил женщину с ребёнком днём 20 декабря в центре Москвы. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе столичного управления МВД России.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Пешеходный переход

«21-летний приезжий из ближнего зарубежья, двигаясь по проспекту Мира в сторону центра на автомобиле Hyundai Solaris, совершил наезд на женщину с ребёнком, переходивших проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу», — сообщили в ведомстве.

В результате ДТП 46-летняя женщина и её шестилетний сын были доставлены в медицинское учреждение.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 264 УК России «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». В настоящее время полицией устанавливаются все обстоятельства происшествия.