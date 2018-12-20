Париж, 20 декабря, 2018, 17:04 — ИА Регнум. Во Франции погиб очередной участник акций протеста «желтых жилетов», 20 декабря передает агентство Associated Press.

(сс) Laurent Bourrelly Протесты во Франции

По информации властей, протестующий был сбит грузовиком во время блокирования автодороги и являлся «местным лидером» движения.

Это девятый погибший «желтый жилет» с начала многотысячных протестов во Франции. «Желтые жилеты» выступают против повышения цен на топливо и коммунальные услуги и требуют отставки правительства.

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