Кто страдает от политики протекционизма «некоторых стран»: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 20 декабря, 2018, 17:00 — ИА Регнум.
- Ситуацию в мировой экономике Песков назвал непредсказуемой;
- Германия потребовала от России вернуть культурные ценности времён СССР;
- Трамп отдал приказ вывести из Сирии войска США;
- Прокуратура Польши заставляет поведать о разговорах Туска с Путиным;
- В Японии рассекречены переговоры с США по Курилам.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 мск.
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