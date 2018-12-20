Ярославль, 20 декабря, 2018, 16:22 — ИА Регнум. В новогоднюю ночь на главной площади Ярославля выступит не рэпер Мот, а Бурито. Об этом сообщает портал YarNews.

Советская площадь в Ярославле

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на выступление Мота из областного бюджета планировалось потратить 3 млн рублей. Сумма гонорара певцу возмутила многих ярославцев, а депутат муниципалитета Дмитрий Петровский заявил, что готов прочитать рэп бесплатно вместо Мота.

Однако концертно-зрелищный центр «Миллениум», который занимается организацией главного праздника на Советской площади, решил заменить артиста. Как выяснилось, Мот не приедет «по семейным обстоятельствам». Вместо него выступит группа «Бурито».

Выступление обойдется даже дороже — 3,3 млн рублей.