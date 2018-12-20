Астана, 20 декабря, 2018, 16:11 — ИА Регнум. Председателем совета директоров национальной компании «Казахстанские железные дороги» (КЖД) назначен Кристиан Кун, сообщили 19 декабря на сайте Казахстанской фондовой биржи KASE.

Иван Шилов ИА REGNUM Поезд Казахстана. Железная дорога

Кун ранее занимал должность независимого директора, члена совета директоров КЖД. Он начал свой трудовой путь с научного сотрудника Института транспортировки, строительства железных дорог и операционной деятельности в Германии.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря первый заместитель председателя правительства Казахстана Аскар Мамин исключен из состава совета директоров компании «Казахстанские железные дороги».