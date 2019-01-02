Москва, 2 января, 2019, 15:47 — ИА Регнум. Крым набирает популярность в качестве внутрироссийского направления для новогоднего отдыха. По словам главы Ростуризма Олега Сафонова, в зимний период полуостров привлекает любителей активного отдыха и культурно-познавательного туризма.

Иван Шилов ИА REGNUM Ласточкино гнездо

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По словам руководителя ведомства, спрос вырос на 43%. В среднем недельный тур на новогодние даты стоит от 20,9 тыс. рублей на человека.

«Мы ожидаем увидеть на полуострове до 150 тыс. туристов на Новый год», — добавил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Крым впервые попал в пятерку наиболее популярных туристических регионов России, где граждане страны собираются провести новогодние праздники, уступив место только Москве и Сочи.

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Как пояснил глава Ростуризма Олег Сафонов, популярность Крыма в это время года резко выросла из-за улучшения логистики после открытия моста через Керченский пролив. Также большую роль сыграло и значительное — почти на 40% — снижение цен на авиабилеты в Симферополь и привлекательные цены на проживание в гостиницах полуострова.