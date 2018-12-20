Москва, 20 декабря, 2018, 15:38 — ИА Регнум. Надеюсь, достигнем дна в наших отношениях (РФ и США) и поймём, что надо подниматься, с ясной головой подумаем, как жить дальше, заявил 20 декабря на итоговой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин, припомнив слова Маркса «о родимых пятнах прошлого», передает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Владимир Путин и Дональд Трамп

«Будет или не будет наша встреча с Дональдом Трампом — не знаю. Я неоднократно говорил, что Россия всегда готова к встрече», — заметил президент.

По его мнению, нежелание признавать победу Трампа — это неуважение к избирателям в США. В Британии тоже есть неуважение — в виде нежелания признавать брексит.

«Демократические процедуры нивелируются, ценности их разрушаются. Это серьёзный процесс, и эксперты западные уже рассуждают на эту тему. Мы должны иметь это в виду», — пояснил Путин.

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