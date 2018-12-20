Балашиха, Московская область, 20 декабря, 2018, 17:45 — ИА Регнум. В подмосковной Балашихе открыли новый гипермаркет «Глобус». Это часть крупного городского проекта благоустройства территории вдоль реки Пехорка Балашихинского района, протяженность которой составит примерно примерно 24 км. Что изменилось в городе и как теперь выглядит прибрежная территория, в фоторепортаже ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Октябрь 2018. Строительство гипераркета «Глобус»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Насыпь земли у бетонной стенке при строительстве гипераркета «Глобус». Октябрь 2018

На открытии гипермаркета присутствовали глава Балашихи Сергей Юров, председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов («Единая Россия»), управляющий гипермаркетом «Глобус» Владимир Исаев, руководитель международной сетью гипермакетов «Глобус» Томас Брух.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Официальное открытие гипермаркета «Глобус».Торжественное разрезание ленты

Администрация города отметила, что это важное и значимое для Балашихи событие, так как создается сразу 700 рабочих мест. Строительство гипермаркета осуществляла международная команда. По словам Бруха, строительство осуществили в срок, также планируется реализовать еще два подобных проекта в Саларьево и р-не Коммунарка.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Тележки

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Отдел с алкогольной продукцией

Также планируется продолжить благоустраивать набережную. В центре, где река проходит по парку «Пехорка», уже преобразили часть берега, установили скамейки, поставили декоративные заборы и высадили цветы. Весной и осенью 2018 года провели работы по очистке дна реки.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Река Пехра в Балашихе

Территорию долины реки Пехорка планируется благоустроить в течение пяти лет, общая протяженность набережной составит 24 км. Здесь также появится велосипедная дорожка, по которой вдоль реки можно будет добраться с одного края областного района до другого. Также обустроены подъездные дороги для автомобилей. К гипермаркету ходят бесплатные автобусы от метро и от центра Балашихи. Стоит лишь отметить, что на остановках старые неудобные лестницы в виде деревянных настилов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Серьезные не доработки. Лестница из досок от остановки транспорта для покупателей гипермаркета «Глобус»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лестница из досок от остановки траспорта. Декабрь 2018

Специально построен воздушный переход через Горьковское шоссе и перенесена ближе к гипермаркету остановка. Лифт на воздушном переходе пока не работает, но он всё-таки есть, в отличие от подобного моста напротив перинатального центра Балашихи — там лифта не предусмотрели.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Налаживание лифта у надземного перехода через Горьковское шоссе построенного напротив гипермаркета «Глобус»

Также обращает внимание насыпь, которую сделали, выравнивая площадку до горизонтальной: со стороны она выглядит земляным валом. Не понятно, насколько из-за этого изменится пойма реки Пехорка и как это скажется на речных обитателях и прибрежной флоре и фауне. В целом проект красивый и масштабный. Хотя некоторые жители города высказывались против строительства и благоустройства, так как набережная «выглядит искусственной». Выступающие за проект отмечают, что, наоборот, город преображается к лучшему, и им хочется дальнейших изменений.