Москва, 20 декабря, 2018, 15:29 — ИА Регнум. Не дождётесь, заявил 20 декабря на итоговой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистки из Екатеринбурга о его здоровье, передает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Владимир Путин на татами

«Мое здоровье такое же, как у всех граждан. Я занимаюсь спортом. Стараюсь следить за своим здоровьем», — сказал Путин.

По его словам, со здоровьем всё нормально. Никаких жалоб нет.

Как сообщало ИА REGNUM, многие вопросы по итогам пресс-конференций Владимира Путина становятся поводом для оформления поручений правительству России, отдельным министерствам и ведомствам.

Пресс-конференции такого рода проводятся Путиным с 2001 года.

Читайте также: Большая пресс-конференция Владимира Путина: трансляция ИА REGNUM