Ярославль, 20 декабря, 2018, 15:22 — ИА Регнум. В 2019 году в Ярославской области стартует проект «Добрый класс». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате регионального уполномоченного по правам ребенка.

City-yaroslavl.ru Школьный класс в Ярославле

Это проект уполномоченного по правам ребенка при президенте Анны Кузнецовой. В Ярославской области он будет реализован впервые по инициативе уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области Михаила Крупина. Его смысл в том, чтобы побудить детей творить добрые дела. Сделать это несложно. Школа или класс, или группа школьников должны будут прислать заявку на участие в конкурсе. Затем сделать добрые дела и прислать отчет о них в форме видео или эссе. Жестких критериев нет, важна инициатива самих детей», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области.

Проект «Добрый класс» будет реализован с января по май 2019 года. По итогам жюри определит победителей в трех номинациях. Они получат дипломы от уполномоченного по правам ребенка и подарки.

Проект был представлен на заседании общественного совета при уполномоченном по правам ребенка. Члены совета одобрили инициативу.