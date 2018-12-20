Москва, 20 декабря, 2018, 15:04 — ИА Регнум. Находящиеся под арестом в московском СИЗО «Бутырка» полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин, которые проходят фигурантами по уголовному делу об избиении двух человек, ходят в храм. При этом Мамаев посещает церковь чаще, чем Кокорин. Об этом сообщил член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.

Дарья Антонова ИА REGNUM Есть время подумать о душе

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«Кокорин говорит, что за всё время, проведённое в «Бутырке», он был в храме дважды, а Мамаев посещал храм минимум четыре раза», — цитирует Мельникова «Чемпионат».

Член ОНК также рассказал, что сокамерником Мамаева является очень верующий человек, с которым они поставили в свою камеру около 20 икон.

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Как сообщал ИА REGNUM, 8 октября футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев стали участниками двух потасовок в центре Москвы. 11 октября суд вынес решение об аресте обоих подозреваемых в хулиганстве и избиении двух человек спортсменов. 5 декабря срок их содержания под стражей был продлён до 8 февраля 2019 года.