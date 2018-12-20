Бербанк, США, 20 декабря, 2018, 15:03 — ИА Регнум. Более 50 тыс. человек подписали в сети петицию, авторы которой обвинили кинокомпанию Disney в «колониализме и грабеже». Причиной её появления стало то, что компания зарегистрировала торговую марку Hakuna matata («акуна матата»). Об этом 19 декабря сообщила газета The Guardian.

Цитата из м/ф «Король лев». реж Роб Минкофф, Роджер Аллерс. 1994. США Акуна матата

Создатель петиции Шелтон Мпала призвал компанию отказаться от использования этой фразы в качестве торговой марки. Он напомнил, что выражение «акуна матата» с языка суахили, на котором говорит население Восточной Африки, переводится как «без проблем». По мнению Мпала, Disney нельзя было выдавать разрешение на использовании в качестве товарного знака выражения, которое не является изобретением компании.

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Напомним, фраза «акуна матата» стала популярной после того, как кенийская группа Them Mushrooms в 1982 году выпустила платиновый сингл Jambo Bwana. Впоследствии это выражение было использовано Disney в мультфильме «Король Лев» и стало одной из самых ценных франшиз компании.