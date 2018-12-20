Москва, 20 декабря, 2018, 15:01 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назвал причину протестных акций «жёлтых жилетов» во Франции, выступая на большой пресс-конференции в Москве 20 декабря.

(сс) Jeanne Menjoulet Протест во Франции

Многие парижане переехали в пригороды. Из-за этого начались протесты «жёлтых жилетов», отметил президент в качестве ремарки, общаясь с журналистами.

Он также рассказал, что в России показатели располагаемых денежных доходов населения и объёмов продаж в целом вяжутся с реальным положением дел. Так, сейчас объемы продаж растут, это заметно по продажам легкового транспорта (+27%), росту производства одежды, обуви и продуктов питания.

«Покупательная способность растёт. Постепенно, аккуратно, но она возрождается», — отметил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, большая ежегодная пресс-конференция — традиционное мероприятие, проводимое Владимиром Путиным. В таком формате он отвечает на вопросы журналистов с 2001 года.