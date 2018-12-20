Исламабад, 20 декабря, 2018, 20:08 — ИА Регнум. Всемирный экономический форум опубликовал доклад о гендерном равенстве в странах мира.

Mare Пакистан

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, ежегодный доклад Всемирного экономического форума учитывает количество женщин на управляющих позициях, в политике, разницу в оплате труда, пропорцию работающих женщин, а также доступность образования и здравоохранения для них.

Несмотря на значительный прогресс почти по всем этим показателям, Пакистан оказался в самом конце списка, заняв 148-е место из 149. Во многом такое отставание обусловлено недостаточной скоростью позитивных изменений в Пакистане: он отстаёт от реформ во всех остальных странах. На данный момент хуже с гендерным равенством обстоят дела лишь в Йемене, в котором идёт гражданская война.

Единственная сфера, где разрыв между мужчинами и женщинами в Пакистане не так велик, это политика. По этому показателю страна занимает 97-е место из 149, во многом благодаря некоторым дипломатическим и министерским позициям, которые занимают женщины. Примечательно, что в самом конце списка находятся четыре мусульманские страны: это Египет, Саудовская Аравия, Пакистан и Йемен.