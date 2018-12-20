Москва, 20 декабря, 2018, 14:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что ранее не поддержал планы по резкому переходу страны на цифровой формат телевещания, передает 20 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». реж В. Котеночкин, В. Тарасов. А. Котеночкин. 1969. СССР С размаху

Отвечая на вопрос из Рязани о цифровом телевидении, глава российского государства подчеркнул, что правительство РФ никого не оставит без телевидения.

«Уверяю, что никто без телевидения не останется. Будем двигаться небольшими шагами. Сейчас проходит в Твери, потом будет у вас. Пока нареканий нет», — комментирует президент.

Также российский лидер подчеркнул, что выступил против идеи о резком переходе на новый формат вещания.

«Была идея переходить резко, не буду скрывать, в течение полугода. Я сказал: нет», — отметил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре в российских магазинах было продано почти в два раза больше телевизоров, чем в прошлом месяце. Такая динамика, по мнению экспертов, связана с грядущим переходом телевизионного вещания в России на цифровой формат.

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