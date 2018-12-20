Токио, 20 декабря, 2018, 17:54 — ИА Регнум. Подкомитет правительственного Совета по инвестициям в будущее Японии внедрит принципы, состоящие из семи пунктов, для контроля таких гигантов IT-индустрии как Google. В подкомитете убеждены, что регулирование деятельности таких компаний на национальных рынках необходимо. По сообщению японской новостной газеты «Майнити Симбун», IT-компании оказывают существенное влияние на японский рынок, совершая при этом «непрозрачные» сделки, что затрудняет честную конкуренцию и создает определенные препятствия для деятельности отечественных компаний.

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Под руководством премьер-министра Японии Синдзо Абэ будут введены «гибкие, эффективные и сбалансированные правила». Эти правила будут включать в себя методы регулирования, объединяющие корпоративный добровольный мониторинг и правовое обеспечение.