Кабул, 20 декабря, 2018, 17:40 — ИА Регнум. 19 декабря секретарь Высшего совета мира Мухаммад Омар Даудзай заявил, что многое было сделано для установления мира в стране и в скором времени он придёт в Афганистан.

Афганистан

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», данное заявление было сделано в ходе мероприятия в Кабуле, посвященного мирному процессу в Афганистане.

Мухаммад Омар Даудзай сказал, только мир способен решить текущие проблемы Афганистана.

Секретарь Высшего совета мира выразил мнение, что установление мира в Афганистане требует достижения консенсуса на региональном, внутригосударственном и международном уровнях.

Мухаммад Омар Даудзай отметил, что подход, предполагавший полное уничтожение движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был неправильным. Он добавил, что хотя влиятельные страны и не смогли победить талибов, (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но они преуспели в формировании сил безопасности и обороны, которые вызывают гордость у афганского народа.