Москва, 20 декабря, 2018, 14:20 — ИА Регнум. Ситуация с притеснениями киевских властей в отношении Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) является «уму непостижимой». Об этом заявил 20 декабря на итоговой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Церковь. Украина

«Уму непостижимо. Это прямое политическое вмешательство в церковную жизнь. Такого не было со времён Советского Союза», — подчеркнул российский лидер.

Также Владимир Путин напомнил, что УПЦ МП была практически независимой религиозной организацией, лишь в ходе богослужений упоминалось имя Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Теперь же Украина будет подчинена финансово в церковной иерархии, уверен глава российского государства.

«Это делается в преддверии предвыборной кампании и с целью разрыва между российским и украинским народами», — уточнил президент.

Российский лидер обеспокоен тем, что вслед за церковным расколом на Украине начнется передел церковной собственности, и этот процесс будет очень тяжелым или даже кровавым.

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