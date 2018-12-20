Рязань, 20 декабря, 2018, 14:17 — ИА Регнум. В Рязанском государственном университете им. С. А. Есенина — единственном в регионе вузе, реализующем программы высшего педагогического образования, обсудили состояние дел в сфере подготовки учителей, сообщает 20 декабря пресс-служба вуза.

Морган Вестлинг. Сельская школа. 1879

В круглом столе «Подготовка учителей в РГУ имени С.А. Есенина: состояние, проблемы, перспективы» приняли участие деканы факультетов, директора институтов, реализующих образовательные программы, другие представители вуза и заинтересованные лица.

Выступивший на мероприятии ректор университета Андрей Минаев сообщил, что в настоящее время количество обучающихся в университете на направлениях подготовки «Педагогическое образование» увеличилось по программам бакалавриата на 44% и составляет 4080 человек; по программам магистратуры — увеличилось на 126% и составляет 497 человек. Университет продолжает работу по ориентации студентов выпускных курсов на работу в школе, в частности, в сельской школе.

Новый национальный проект «Образование» включает федеральную инициативу «Учитель будущего».

«Мы предлагаем в рамках реализации данного проекта создать в регионе Координационный совет по непрерывному педагогическому образованию. Достигнуты предварительные договоренности о совместной деятельности в этом направлении с Рязанским педагогическим колледжем», — сообщил ректор.

Также в ходе круглого стола были рассмотрены вопросы взаимодействия университета с Рязанским педагогическим колледжем и формирования в регионе системы непрерывного педагогического образования; реализации образовательных программ бакалавриата и магистратуры; целевого приема и целевого обучения по программам бакалавриата.

По итогам работы участники круглого стола признали актуальной работу по реализации программ высшего педагогического образования, работу по поиску и отбору мотивированных абитуриентов. Также было принято решение уделять особое внимание обучающимся по целевому договору, рассматривая их как потенциальный ресурс обновления региональной системы образования.

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