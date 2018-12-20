Москва, 20 декабря, 2018, 14:11 — ИА Регнум. На Западе и в США говорят об аннексии Крыма, а что такое аннексия, это силовой захват. Если это была аннексия и силовой захват, то жители Крыма не причём, они ни в чём не виноваты. А если они пришли и проголосовали, то это не аннексия, заявил 20 декабря на итоговой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Максим Додонов Красная Весна Возвращение

Почему жители Крыма проголосовали, потому что против крымчан ввели ограничения по визам, по передвижению, по финансовым операциям, работе страховых компаний и использовании морской и иной инфраструктуры.

«Не только избирательно против руководство, но против всех граждан. Если это аннексия, за что против них ввели санкции? А если ввели против конкретного голосования, то надо признать, что оно состоялось», — пояснил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 20 декабря, в 12:00 по мск состоится ежегодная большая пресс-конференция главы российского государства Владимира Путина. На это мероприятие аккредитованы рекордное количество журналистов — 1702.